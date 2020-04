OnePlus: licenziamenti a raffica in Europa, addio vicino o cambio di strategia?

Ridimensionamento per OnePlus in Europa. La società cinese, a pochi giorni dal lancio di OnePlus 8, ha annunciato una significativa serie di licenziamenti in tutto il Vecchio Continente. Fonti vicine al produttore asiatico riferiscono che sarebbero stati ridotti dell'80% gli uffici nel Regno Unito, Francia e Germania.

OnePlus, interpellata dai colleghi di Engadget per ottenere riscontro sulla notizia, ha ricevuto come risposta da un portavoce che la scelta rientra in una "normale ristrutturazione in Europa" che permetterà alla compagnia di concentrarsi sui mercati chiave.

"L'Europa resta un mercato molto importante per noi, e lo è stato dalla nostra fondazione. Stiamo effettuando alcune ristrutturazioni strategiche, che prevedono anche alcune assunzioni" ha dichiarato un portavoce ad Engadget.

Altri rumor riferiscono che i team in Danimarca, Finlandia Paesi Bassi e Belgio non sarebbero interessati dalla decisione, in quanto evidentemente in tali nazioni il riscontro degli smartphone è soddisfacente. Ad alcuni dipendenti, inoltre, sarebbe stato chiesto di trasferirsi ad Helsinki, che a questo punto potrebbe diventare la nuova sede europea di OnePlus.

Non è chiaro se la scelta sia collegata alla pandemia di Coronavirus, ma un interessante punto di vista l'ha dato Ben Wood di CSS Insight, che si è soffermato solo sul Regno Unito dove OnePlus ha riportato un calo delle vendite importante. Esplicativa è la situazione degli operatori in Uk, dove solo H3G ha inserito nel proprio listino il nuovo OnePlus 8. Secondo Wood "la sensazione è che OnePlus sia caduta nella trappola di un eccesso di promesse seguite da una risposta insufficiente, l'opposto rispetto a quanto accaduto al lancio".

Il futuro sembra quanto mai incerto, soprattutto se si conta che lo scorso anno la stessa sorte era toccata agli uffici di Spagna ed Italia.

