OnePlus: la lista degli smartphone che saranno aggiornati ad Android 12

Dopo l'annuncio su Android 12 di Xiaomi, anche OnePlus ha comunicato la lista completa degli smartphone che nel corso dei prossimi mesi saranno aggiornati alla nuova versione del sistema operativo touch di Google.

Di seguito la lista degli smartphone OnePlus che saranno aggiornati al nuovo Android 12:

OnePlus 9

OnePlus 9 Pro

OnePlus 9R

OnePlus 8

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8T

OnePlus 7

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7T

OnePlus 7T Pro

A questi si aggiungeranno anche alcuni smartphone della gamma Nord, ma la lista è più ristretta rispetto all'altra:

OnePlus Nord 2

OnePlus Nord

OnePlus Nord CE

Ovviamente, come abbiamo segnalato per la controparte Xiaomi, anche in questo caso non è stata diffusa alcuna indicazione precisa su quando saranno distribuiti gli aggiornamenti. E' però comunque interessante notare come la lista comprenda anche modelli di fascia bassa, oltre che quelli della gamma Nord.

Di recente, inoltre OnePlus 9 e 9 Pro hanno ottenuto OxygenOS 12 Open Beta 1, la prima versione beta della nuova interfaccia grafica basata proprio su Android 12.

L'annuncio arriva a poche ore dalla pubblicazione da parte di Google del sorgente di Android 12, che darà ai produttori la possibilità di lavorare sull'OS in vista del lancio. Per Android infatti ogni OEM adotta strategie diverse e con queste cambiano anche le finestre di lancio pubbliche. Vi aggiorneremo non appena arriveranno ulteriori informazioni.