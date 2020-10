OnePlus mostra il design ufficiale di OnePlus 8T a pochi giorni dalla presentazione

Quando mancano meno di sette giorni alla presentazione ufficiale di OnePlus 8T, il produttore giapponese ha voluto mostrare il design del nuovo smartphone attraverso un video pubblicato a sorpresa sul proprio canale ufficiale YouTube, che conferma quasi in toto le indiscrezioni trapelate negli scorsi giorni.

Come si può vedere nel filmato presente in apertura, OnePlus 8T segna un punto di rottura importante rispetto ad OnePlus 8: il modulo fotografico non è centrato ma integrato nell’angolo in alto a destra della scocca posteriore. Secondo molti potrebbe essere molto simile ad OnePlus Nord annunciato qualche mese fa, ma le somiglianze con altri dispositivi dei concorrenti sono tante.

Il colore verde mostrato nel video si chiamerà “Ultramarine Green” e probabilmente accompagnerà tutta la campagna pubblicitaria che condurrà OnePlus, visto che è presente in tutti i render.

Le informazioni ufficiali diffuse dal produttore parlano di una ricarica da 65W, un nuovo sensore fotografico ed un display piatto a 120Hz.

Proprio nella giornata di ieri è stata mostrata la prima foto in notturna scattata da OnePlus 8T, mentre i benchmark emersi qualche giorno fa hanno confermato i 12 gigabyte di RAM. La presentazione è in programma il prossimo 14 Ottobre ed ovviamente la seguiremo in diretta qui su Everyeye, vi aspettiamo!