OnePlus, non solo monitor da gaming: in arrivo tastiera meccanica creata con Keychron

Oramai è evidente la volontà di OnePlus di oltrepassare il confine del mercato di smartphone e wearable, al quale si è dedicato negli ultimi anni. In attesa del tanto vociferato tablet Android, il marchio ha non solo anticipato il lancio di due monitor da gaming, ma anche confermato la realizzazione di una tastiera meccanica.

Stando a quanto ripreso anche dai colleghi di Android Police, il marchio di Pete Lau ha confermato in queste ore la volontà di lanciare a livello internazionale una tastiera meccanica creata in collaborazione con Keychron, uno dei marchi più affermati nel settore per la qualità dei suoi prodotti e la varietà di soluzioni proposte, dai modelli compatti (detti anche Tenkeyless o TKL) alle tastiere tradizionali, passando per i formati low-profile e con layout ALICE.

Questa tastiera meccanica firmata OnePlus non ha altri dettagli noti oltre al lancio nel 2023; nelle prime settimane del prossimo anno, tuttavia, la società cinese dovrebbe condividere con il pubblico maggiori informazioni in merito alla periferica.

Non è chiaro, poi, quali mercati riusciranno ad accedere alla tastiera meccanica OnePlus quando verrà lanciata. Con ogni probabilità arriverà in India, dove l’azienda sta puntando molte fiches per conquistare i consumatori tra smartphone, smartwatch, i succitati monitor e anche i televisori. Al contempo, è poco probabile il lancio negli Stati Uniti e nel Vecchio Continente, dove OnePlus è rinomata e controlla una buona fetta di mercato ma non porta tutti i dispositivi presentati globalmente.

In poche parole, sarà necessario attendere ancora un po’ di tempo prima di scoprire se e quando questa tastiera meccanica arriverà nei negozi.

Parlando dello stesso brand, conosciamo anche il possibile periodo di lancio del primo tablet OnePlus.