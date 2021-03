OnePlus non segue le orme di Apple: OnePlus 9 in arrivo col caricabatterie

Atteso per il prossimo 23 marzo, il nuovo OnePlus 9 si preannuncia come uno dei migliori smartphone top di gamma di questa generazione, ma a quanto pare le novità non finiscono qui.

Sembra infatti che, in netta controtendenza con quanto iniziato da Apple e poi applicato anche da Xiaomi col suo Mi 11 nella variante cinese, i nuovi flagship di OnePlus avranno un caricabatterie incluso in confezione.

A rivelarlo è lo stesso Pete Lau, in risposta alle domande degli utenti preoccupati sul forum ufficiale di OnePlus, suggerendo di "non preoccuparsi. Includeremo un caricabatterie nella confezione". Nonostante le numerose conferme non ufficiali, le affermazioni di Lau sull'argomento ci rassicurano in merito.

Secondo quanto trapelato, all'evento di lancio scopriremo sicuramente OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro. Resta ancora qualche dubbio invece, circa la presenza del modello Lite, che dovrebbe prendere il nome di OnePlus 9E.

Il modello base di OnePlus 9 dovrebbe presentare un display da 6,55 pollici AMOLED con risoluzione FullHD+ e Refresh Rate fino a 120Hz, chip Snapdragon 888, 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione su memoria UFS 3.1, oltre a un comparto fotografico dominato da un doppio sensore da 48 megapixel con delle misteriose ottimizzazioni realizzate in partnership con il leggendario brand Hasselblad.