OnePlus, non ci sarà più questa storica edizione degli smartphone Android

La notizia era già nell'aria da qualche giorno, dato che le voci di corridoio si sono moltiplicate a dismisura online. Tuttavia, adesso è ufficiale: una storica edizione degli smartphone Android di OnePlus non ci sarà più, perlomeno nel breve periodo (ma forse anche per il lungo).

Infatti, stando anche a quanto riportato da Android Authority e The Verge, l'iconica McLaren Edition, che negli ultimi anni è stata la fida compagna degli appassionati più attenti al design, non vedrà la luce per i prossimi modelli degli smartphone OnePlus: la partnership tra le due aziende è giunta al termine e sembra essere arrivata l'ora di andare oltre.

"La nostra collaborazione con OnePlus, che si è recentemente conclusa come da programma, è stata una partnership di grande successo tra due marchi iconici e innovativi. Dall'inizio di questa collaborazione nel 2018, OnePlus è stato un partner collaborativo e apprezzato e gli facciamo i nostri auguri, sperando di rivedere l'azienda in futuro", ha dichiarato un portavoce di McLaren ai microfoni di Android Authority.

Insomma, la collaborazione è terminata e sembra proprio che, perlomeno per il momento, non sia stata rinnovata. Vi ricordiamo che la partnership tra OnePlus e McLaren ha dato vita a diverse edizioni speciali degli smartphone dell'azienda cinese. Per maggiori dettagli, vi consigliamo di consultare la nostra recensione di OnePlus 7T Pro McLaren Edition.

Come non citare OnePlus Concept One, l'iconico smartphone con fotocamere "invisibili" mostrato a inizio 2020. Insomma, sul volto di più di qualche appassionato in questo momento starà scendendo una lacrimuccia.