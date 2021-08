OnePlus Nord 2 5G si aggiorna: arrivano migliorie per la fotocamera

A poco meno di un mese dall’inizio della disponibilità in Italia di OnePlus Nord 2 5G, l’ultimo smartphone di fascia medio-alta della società di Pete Lau ha ricevuto il suo terzo aggiornamento per OxygenOS, il quale porta con sé novità interessanti per quanto riguarda il comparto fotocamera, e non solo.

Sul forum ufficiale dell’azienda è stato infatti pubblicato il changelog completo della patch DN2103_11_A.09 che vedrà il rilascio graduale globale nel corso delle prossime giornate, così da completare il passaggio di OxygenOS alla versione 11.3.A.09. L’elenco completo delle novità è il seguente:

Sistema

Ottimizzazione delle notifiche dell'app Community

Miglioramenti per la stabilità del sistema e risoluzione dei bug conosciuti

Fotocamera

Ulteriore ottimizzazione dell'HDR

Ulteriore ottimizzazione delle prestazioni della fotocamera

Rete

Risoluzione del bug che rendeva impossibile attivare l'hotspot Wi-Fi

Galleria

Ottimizzazione dell'interfaccia utente per una migliore esperienza d’uso

Miglioramento della velocità di caricamento dell'anteprima delle immagini

Essendo la distribuzione dell’aggiornamento in questione iniziata solo nelle ultime ore, probabilmente la patch giungerà più tardi per alcuni utenti possessori di OnePlus Nord 2 5G, dunque non resta che attendere l’approdo sullo smartphone, il quale verrà segnalato con la consueta notifica dedicata.

Se invece non siete ancora in possesso dello smartphone ma fosse di vostro interesse, vi rimandiamo alla nostra recensione di OnePlus Nord 2 5G, che ricordiamo essere il primo dispositivo mobile OnePlus con chipset MediaTek.