OnePlus Nord 2 5G avrà un'edizione limitata a tema Pac-Man?

OnePlus Nord 2 5G è disponibile in Italia da luglio 2021 e da allora continua a essere apprezzato dal pubblico come uno dei migliori dispositivi mobili di fascia media sul mercato, tanto da essere soprannominato anche “flagship killer”. Il colosso cinese potrebbe però avere una sorpresa in arrivo: OnePlus Nord 2 a tema Pac-Man!

Ebbene sì, avete capito bene: prossimamente potrebbe debuttare sul mercato una versione di OnePlus Nord 2 5G dedicata all’iconico titolo arcade giapponese sviluppato da Bandai Namco Entertainment. A parlare di questa possibilità è stato il rinomato tipster Max Jambor, il quale parlò già in passato di altri dispositivi ancora dubbi come il poi rilasciato OnePlus Watch.

Il suo post su Twitter mantiene lo stile iconico di altre sue tip: una semplicissima immagine, senza didascalie ulteriori, con Pac-Man che mangia la scritta “Nord 2” nella famosa corsia blu e nera. Nel thread Jambor ha poi confermato che si tratterebbe di un presunto “OnePlus Nord 2 Pac-Man Edition”.

In cosa potrebbe consistere, esattamente, questa edizione limitata del flagship killer della società di Pete Lau? Molto probabilmente si parla di un’interfaccia utente esclusiva a tema Pac-Man, colmo di riferimenti al videogioco ovunque sia possibile. Ovviamente, c’è anche la possibilità di vedere una cover posteriore molto particolare, come è avvenuto nel caso di OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Edition nel 2020. Finché resta una semplice indiscrezione di mercato, però, non ci resta che prenderla con le pinze.

Ciò che si può fare nel mentre è leggere la recensione di OnePlus Nord 2 5G, così da comprendere i punti di forza dello smartphone.