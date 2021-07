OnePlus Nord 2 5G ha una data di lancio: preparatevi per l'evento del 22 luglio!

Dopo la conferma del chipset MediaTek Dimensity 1200-AI giuntaci ieri direttamente da OnePlus, il CEO Pete Lau ha deciso di aggiungere ulteriori dettagli al capitolo OnePlus Nord 2 5G rivelando al pubblico la data di lancio del secondo modello dello smartphone di fascia medio-alta del brand.

L’annuncio è giunto direttamente tramite il forum ufficiale della società cinese, dove Pete Lau ha scritto quanto segue: “Il 2020 è stato un anno importante per OnePlus. L'anno scorso, abbiamo ampliato la famiglia OnePlus con l'introduzione di OnePlus Nord, una linea di smartphone più accessibile che ha riaffermato la nostra missione di condividere la grande tecnologia con il mondo. Grazie alla nostra fedele community e ai nuovi utenti, OnePlus Nord è stato uno dei nostri prodotti di successo di sempre. In Europa e in India, Nord ha ottenuto i migliori primi giorni di vendite nella storia di OnePlus ed è stato il prodotto più preordinato di sempre su Amazon India. Ma le vendite da record non erano l'obiettivo. L'obiettivo era, ed è sempre, quello di rendere più accessibile la grande tecnologia. […] Unitevi a noi il 22 luglio, quando introdurremo ufficialmente sul mercato OnePlus Nord 2 5G per tutti i nostri utenti in Europa e in India”.

Insomma, esattamente come per il predecessore OnePlus Nord si parla di un lancio esclusivo sul mercato del Vecchio Continente e in India, le due zone dove il brand riscuote più successo. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, al momento l’unico vero dettaglio noto riguarda il succitato SoC in dotazione. Non ci resta che attendere il fatidico evento per sapere tutto su OnePlus Nord 2 5G, dalle feature esclusive al prezzo di lancio.

Se volete un’altra, piccola anticipazione, invece, in rete recentemente sono apparsi i primi render del dispositivo.