OnePlus Nord 2 5G disponibile da oggi in Italia su Amazon e sito OnePlus a 399 Euro

OnePlus Nord 2 5G è ufficialmente disponibile per l’acquisto anche in Italia e nel resto del mercato europeo a partire da oggi, mercoledì 28 luglio 2021. Lo smartphone di fascia media ha visto il suo debutto una settimana fa, ma le vendite sono state aperte nella giornata odierna con un prezzo base che parte da 399 Euro.

Per chi si fosse perso l’annuncio dello smartphone in questione, OnePlus Nord 2 5G è dotato di un chipset esclusivo MediaTek Dimensity 1200-AI alimentato da una serie di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale che migliorano l’esperienza d’uso con molti tweak estremamente utili, sia lato performance del processore in sé che per quanto concerne la qualità del display, del comparto fotocamera e lato autonomia.

Troviamo poi una batteria da 4500 mAh con supporto al Warp Charge 65 per la ricarica rapida, il tipico software OxygenOS con supporto garantito per due anni di aggiornamenti Android e tre anni di aggiornamenti di sicurezza, display fluid AMOLED da 6,43 pollici con refresh rate a 90Hz e un comparto fotocamera di tutto rispetto con sensore principale Sony IMX 766 da 50 MP e un sensore grandangolare da 8 MP posteriormente, mentre anteriormente figura la fotocamera selfie Sony IMX 615 da 32 MP.

OnePlus Nord 2 5G è disponibile sul sito ufficiale OnePlus e su Amazon.it sia nella colorazione Blue Haze che in quella Gray Sierra, in entrambe le versioni da 8GB di RAM con 128 GB ROM a 399 Euro e 12 GB di RAM con 256 GB ROM a 499 Euro.

Se siete ancora più curiosi, sul sito potete trovare la nostra recensione di OnePlus Nord 2 5G.