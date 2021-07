OnePlus Nord 2 5G si mostra nei presunti render ufficiali: ecco come sarà!

OnePlus Nord 2 5G è sempre più vicino: se a inizio settimana la società ha annunciato le specifiche tecniche ufficiali dello schermo in dotazione, nelle ultime ore i tipster del settore hanno fatto trapelare i presunti render finali dello smartphone di fascia medio-alta più atteso del momento. Ecco come potrebbe essere.

Grazie al rinomato, giovane tipster Ishan Agarwal e a Pricebaba, infatti, abbiamo potuto vedere l’immagine in calce all’articolo che mostra il presunto design definitivo di OnePlus Nord 2 5G. Come si può capire dai render, dunque, lo smartphone dovrebbe avere uno schermo dai bordi piuttosto sottili – eccetto quello inferiore, appena più spesso – e un notch punch-hole nell’angolo in alto a destra per ospitare la fotocamera frontale.

Sul retro, invece, figura un modulo fotocamera con tre sensori di cui due grandi principali e uno più piccolo, quest’ultimo a fianco del flash LED. A destra troviamo dunque i pulsanti di accensione e per attivare la modalità Non Disturbare, mentre a sinistra figura il pulsante di regolazione del volume. I più attenti sicuramente noteranno la somiglianza con OnePlus 9, definendosi di conseguenza come una sorta di versione “Lite” della variante top di gamma, con cui a quanto pare condividerà anche la fotocamera principale Sony IMX766 da 50 megapixel. Trattandosi comunque di indiscrezioni, consigliamo di prenderle con le pinze.

Restando nel mondo OnePlus, nel corso dello stesso evento di presentazione dello smartphone, pianificato per il 22 luglio, la società di Pete Lau dovrebbe anche presentare gli auricolari TWS OnePlus Buds Pro.