OnePlus Nord 2 5G e OnePlus Buds Pro sono ufficiali: specifiche tecniche e prezzi

Dopo mesi e mesi di indiscrezioni di mercato, OnePlus ha ufficialmente presentato il nuovo smartphone di fascia media OnePlus Nord 2 5G e OnePlus Buds Pro, gli auricolari True Wireless d’ultima generazione proposti dal colosso di Pete Lau. Vediamo entrambi i prodotti nelle loro specifiche tecniche e nei prezzi in Italia.

OnePlus Nord 2 5G, come già anticipato dalla stessa azienda, sotto la scocca presenta in esclusiva il nuovo chipset Dimensity 1200-AI di MediaTek potenziato dalla Dimensity Open Resource Architecture per rendere le prestazioni al top con un’ottimizzazione data dall’intelligenza artificiale. Il chipset in sé è costruito su processo a 6 nm di TSMC ed ha un'architettura ARM A78. Sempre sotto la scocca figurano poi due tagli di memoria: 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di spazio di archiviazione interno. A completare il tutto è la batteria con cella da 4.500 mAh e supporto alla ricarica rapida Warp Charge 65 che consente di passare da 0 a 100% in meno di 35 minuti.

Il display è un pannello fluid AMOLED da 6,43 pollici con refresh rate a 90 Hz, potenziato anch’esso dalle funzionalità AI Color Boost e AI Resolution Boost che lavorano sui colori e sulla risoluzione durante l’utilizzo di applicazioni e giochi specifici. Per il comparto fotocamera, invece, troviamo il sensore principale Sony IMX766 da 50 MP accompagnato da un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e uno monocromatico da 2 MP; anteriormente figura il sensore Sony IMX616 da 32 MP e, per l’intero sistema, è disponibile la tecnologia AI Video Enhancement che si occupa di migliorare colore, contrasto e luminosità dei video in tempo reale.

Lato funzionalità troviamo un doppio speaker stereo, la tecnologia Haptics 2.0 per migliorare il feedback tattile, doppio slot SIM dual 5G e potenziamenti lato gaming grazie alla modalità AI Gaming. I prezzi al lancio, che avverrà il 28 luglio 2021 anche in Italia, è pari a 399 Euro per la configurazione 8/128 GB o pari a 499 Euro per la variante da 12/256 GB. È possibile effettuare il preordine sul sito ufficiale OnePlus e su Amazon già da ora per ricevere così lo smartphone in anticipo il 26 luglio, assieme a sconti esclusivi su OnePlus Buds Z e cover per Nord 2.

Gli auricolari OnePlus Buds Pro, invece, sono auricolari "premium" con cancellazione del rumore adattiva intelligente in grado di eliminare i rumori indesiderati in tempo reale e regolare il livello di cancellazione del rumore per "mantenere gli utenti immersi e non distratti dai loro brani", grazie a tre microfoni pronti a filtrare fino a 40 decibel. Non manca, poi, la feature OnePlus Audio ID, non altro che “un profilo audio accuratamente calibrato che si rivolge alle sensibilità sonore specifiche dell'utente”.

Gli auricolari utilizzano poi due driver dinamici da 11 mm e supportano anche lo standard Dolby Atmos. La durata della batteria è dichiarata fino a 38 ore di ascolto contando anche la custodia di ricarica, la quale supporta la tecnologia Warp Charge per ottenere fino a 10 ore di riproduzione con 10 minuti di ricarica. Tra le altre feature si segnalano poi il supporto Bluetooth 5.2 e una modalità Pro Gaming.

OnePlus Buds Pro con ANC costeranno circa 149 Euro e le prevendite verranno aperte in Europa in data 18 agosto 2021, con consegna e apertura della vendita definitiva il 25 agosto 2021.

Sul nostro sito, intanto, trovate già la recensione di OnePlus Nord 2 5G.