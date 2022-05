OnePlus Nord 2 5G ottiene Open Beta 2 di Android 12: elenco modifiche

Esattamente un mese dopo il rilascio della Open Beta 1 di Android 12 per OnePlus Nord 2 5G, il team guidato da Pete Lau continua a sostenere lo sviluppo e test del robottino verde di ultima generazione distribuendo la Open Beta 2 sempre su OnePlus Nord 2 5G. Quali sono i cambiamenti in arrivo?

A rendere noto il rilascio di questo aggiornamento non è stata la società, bensì un fan italiano all’interno del forum ufficiale OnePlus. Nella giornata di venerdì 27 maggio 2022, per l’esattezza, l’utente Difra96 ha pubblicato lo screenshot dove si legge la disponibilità dell’update; di seguito, Gynlemon ha condiviso lo screenshot del changelog ufficiale da cui leggiamo quanto segue:

Sistema

Corretto problema per cui l'interfaccia della schermata di blocco veniva mostrata in modo non corretto durante la ricarica

Corretto problema per cui la luminosità dello schermo veniva mostrata non correttamente in determinati scenari

Corretto problema occasionale per cui il testo desktop veniva mostrato non correttamente in determinati scenari

Fotocamera

Ottimizzato effetto anti-shake durante la ripresa dei video

Ottimizzata velocità di attivazione della Fotocamera in certi scenari

Altro

Corretto il problema di crash anomali quanto si apriva Fortnite

Le novità sono quindi minime e riguardano principalmente bug fix a problemi già noti in precedenza e in attesa della risoluzione. In questo modo, ci si sta avvicinando lentamente al rilascio di Android 12 su OnePlus Nord 2 5G.

Nel frattempo, OnePlus 10 Pro ha ricevuto l’aggiornamento di maggio 2022.