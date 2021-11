OnePlus Nord 2 5G Pac-Man Edition ufficiale: costo e dettagli esclusivi

Ebbene sì: la tanto anticipata edizione limitata a tema PAC-MAN di OnePlus Nord 2 5G è ufficiale. La società di Pete Lau ha annunciato nella giornata odierna OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition, versione speciale che non cambia in ciò che appare sotto la scocca ma in colori, materiali, finitura e software.

L’annuncio sul forum ufficiale OnePlus si dilunga in ogni singolo dettaglio diverso dell’ultimo “flagship killer” lanciato dalla casa cinese. Innanzitutto cambia la cover, ricca di dettagli che permetteranno allo smartphone di illuminarsi al buio grazie alla doppia pellicola con inchiostro fosforescente: nell’oscurità totale, il telefono mostrerà il classico labirinto del titolo arcade per eccellenza.

Lato software, invece, OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition gode di un’interfaccia utente completamente rivisitata. Resta sempre basata su OxygenOS, ovviamente, ma è ricca di cenni a PAC-MAN e giochi, sfide e contenuti esclusivi anche nascosti. Insomma, non mancheranno gli easter egg da sbloccare utilizzando lo smartphone. Come specificato, sotto la scocca non cambia nulla. Per questo motivo, vi reindirizziamo alla recensione di OnePlus Nord 2 5G per capire nel dettaglio cosa offre lo smartphone.

In mancanza di render o fotografie ufficiali, possiamo solamente accontentarci delle informazioni su prezzo e campagna a premi. OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition sarà venduto solo nella variante da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna a 529 Euro. Tuttavia, se volete aggiudicarvelo gratuitamente, dovrete recarvi sulla pagina dedicata da OnePlus e giocare a PAC-MAN. In palio ci saranno tre smartphone con OnePlus Buds Z in omaggio, ma anche codici per accedere in anticipo alla vendita e altri prodotti in regalo.