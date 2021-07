OnePlus Nord 2 5G ha i primi dettagli ufficiali: confermato il chipset MediaTek!

OnePlus ha deciso di avviare la campagna di teaser e pubblicità dello smartphone di fascia medio-alta OnePlus Nord 2 5G con un comunicato stampa che conferma non solo il nome appena citato ma anche il chipset in dotazione, ovvero il modello MediaTek Dimensity 1200-AI, il primo in assoluto in un telefono firmato OnePlus.

Dopo anni di collaborazione continua con Qualcomm la società di Pete Lau ha davvero deciso di passare, per almeno uno degli smartphone nel suo portfolio (per ora), al chip MediaTek Dimensity 1200 in una versione esclusiva denominata “AI”. Il SoC base, infatti, lo abbiamo già visto in altri dispositivi mobili Realme, Oppo e Xiaomi; questa nuova variante, però, si presenta con una serie di funzionalità AI frutto del lavoro svolto sulla Dimensity Open Resource Architecture.

JC Hsu, Corporate VP e GM della Wireless Communications Business Unit di MediaTek, ha dichiarato in merito: “Dimensity 1200-AI è il primo risultato dell'iniziativa Dimensity Open Resource Architecture di MediaTek, che ottimizza il potente chipset Dimensity 1200 5G per offrire un'esperienza personalizzata agli utenti OnePlus. Dal momento in cui l'intelligenza artificiale sta rimodellando il futuro della tecnologia dei chipset, questa iniziativa offre ad aziende come OnePlus l'accesso alle ultime funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, favorendo l’opportunità di innovarsi in modi nuovi ed entusiasmanti”.

Tra le funzionalità esclusive per OnePlus Nord 2 5G, di cui sono anche trapelati i primi render, figurano la modalità AI Photo Enhancement che regolerà automaticamente il colore e il contrasto nelle fotografie a seconda dello scenario, selezionando le impostazioni migliori tra 22 scenari diversi predefiniti. C’è, poi, anche la feature AI Video Enhancement che aggiunge in tempo reale effetti HDR durante la registrazione, utilizzando la tecnologia DOL-HDR per migliorare la qualità dell’immagine e perfezionare la gamma-colore.

Altri miglioramenti includono poi una tecnologia AI Color Boost che introduce un'elevata gamma dinamica anche quando non è disponibile, nonché la funzione AI Resolution Boost per migliorare la risoluzione video in alcune app, tra cui quelle di social media. Infine, ci sono novità esclusive anche per il display come la feature Magnificent Display e lo Smart Ambient Display per controllare rispettivamente l’esperienza video in toto e la luminosità dello schermo.

Per ora non sono noti altri dettagli sulla data di lancio o sul resto delle specifiche tecniche, ma con ogni probabilità sapremo maggiori informazioni tra fine luglio e agosto, mese in cui non è da escludersi la presentazione stessa di OnePlus Nord 2 5G. Come sempre, vi terremo aggiornati.

Intanto si parla anche di OnePlus Pad, possibilmente il primo tablet Android della società cinese.