OnePlus Nord 2 5G riceve Android 12 con Open Beta 1: le novità in arrivo

OnePlus Nord 2 5G si prepara a ricevere OxygenOS 12 con Android 12 grazie alla Open Beta 1 ora ufficialmente disponibile per tutti i suoi possessori. Come da sua tradizione, la società di Pete Lau ha rilanciato il tutto sul forum ufficiale della community dando inizio alla distribuzione dell’aggiornamento.

Allo stato attuale, in realtà, l’Open Beta 1 di OxygenOS 12 è accessibile esclusivamente agli utenti indiani, comunità di riferimento per l’azienda asiatica. Il debutto in Occidente dovrebbe però avvenire nei prossimi giorni e, per ottenere la build dedicata, sarà sufficiente tenere sott’occhio le pagine del Forum OnePlus. Nello stesso sito Web troverete anche i passaggi da seguire per effettuare l’update o il rollback.

Specificato tutto ciò, vediamo assieme il changelog completo della Open Beta 1 per OnePlus Nord 2 5G:

Sistema

Aggiunta di Smart Battery Engine, funzionalità che prolunga la durata della batteria basata su algoritmi intelligenti e tecnologia di auto-ripristino biomimetico

Ottimizzazione di AI System Booster a 2.1 affinché il sistema funzioni senza problemi anche quando il carico di lavoro è elevato

Icone desktop ottimizzate con trame migliorate, utilizzando un design ispirato a materiali nuovi di zecca e unendo luci e livelli

Ottimizzazione di Extra HD, funzionalità che può migliorare significativamente le risoluzioni di immagini e video

Dark Mode

La modalità scura ora supporta tre livelli regolabili, offrendo un'esperienza utente più personalizzata e confortevole

Shelf

Nuove opzioni di stile aggiuntive per le schede

Aggiunta dell'accesso a OnePlus Scout, che consente di cercare più contenuti sul telefono incluse app, impostazioni, dati multimediali, ecc.

Aggiunta di OnePlus Watch Card in Shelf per dare un'occhiata facilmente al proprio stato di salute

Work-Life Balance

La funzione Work-Life Balance è ora disponibile per tutti gli utenti, consentendo di passare facilmente dalla modalità Work a quella Life tramite impostazioni rapide

WLB 2.0 ora supporta il cambio automatico della modalità di lavoro/vita, in base a posizioni specifiche, rete Wi-Fi e ora, offrendo anche profili di notifica delle app personalizzati

Galleria

Galleria consente di passare da un layout all'altro con un gesto di pizzicamento con due dita, riconoscendo in modo intelligente le immagini di migliore qualità e ritagliando la miniatura in base al contenuto, rendendo il layout della galleria più piacevole

Canvas AOD

Canvas AOD offre nuovi stili diversi di linee e colori, per un'esperienza di blocco schermo più personalizzata con immagini stimolanti

Algoritmo software ottimizzato e riconoscimento facciale migliorato per identificare meglio le caratteristiche e il colore della pelle di diverse figure

Giochi

Aggiunto lo stabilizzatore del frame rate end-to-end HyperBoost

Problemi noti

Potresti non essere in grado di utilizzare Face Unlock al buio dopo aver attivato Illumina lo schermo in condizioni di scarsa illuminazione tramite Impostazioni

Fortnite potrebbe arrestarsi in maniera anomala

Tutto ciò arriva, per giunta, a una settimana dalla distribuzione della patch di sicurezza di aprile 2022 su OnePlus Nord 2 e OnePlus 9. Insomma, in ogni caso avrete un update importante da scaricare!