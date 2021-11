OnePlus Nord 2 5G riceve la patch di sicurezza di novembre 2021: novità anche per gaming

Mentre sul mercato è finalmente diventato disponibile OnePlus Nord 2 × PAC-MAN Edition, l’azienda di Pete Lau ha pensato di rilasciare silenziosamente la patch di sicurezza di novembre 2021 per lo stesso flagship killer lanciato nel luglio 2021. Vediamo assieme tutti i dettagli tecnici di questo aggiornamento di sistema.

Sebbene manchi un annuncio vero e proprio tramite il forum OnePlus, la community ha notato il rilascio dell’update sia in India che in Europa. Per noi utenti del Vecchio Continente si tratterà della build firmware DN2103_11_A.12 dal peso di 593 MB. Per controllare la sua disponibilità sarà sufficiente recarsi sulla schermata Impostazioni > Sistema e, infine, Aggiornamenti di sistema. Potrebbero essere necessari alcuni giorni prima del suo rilascio effettivo anche in Italia; del resto, spesso la disponibilità è graduale.

Ma quali sono le novità introdotte? Vediamolo dal changelog integrale:

Sistema

Consumo energetico del sistema ulteriormente ridotto

Ottimizzata la gestione del back-end per offrire una migliore esperienza di gioco

Patch di sicurezza Android aggiornata al 2021.11

Migliorata la stabilità e risolti i problemi noti

Rete

Ottimizzata l'esperienza VoWifi e ViLTE

Stabilità della connessione di rete ottimizzata

Nessuna feature particolare o novità eclatante, dunque, ma non mancano ottimizzazioni importanti per gaming e connessione di rete.

Se siete interessati al dispositivo, vi rimandiamo alla recensione di OnePlus Nord 2 5G.