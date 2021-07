OnePlus Nord 2 5G verrà presentato domani: svelata in anticipo la batteria

Manca solamente un giorno all’evento di lancio di OnePlus Nord 2 5G, occasione in cui avremo la possibilità di sapere ogni dettaglio relativo allo smartphone di fascia medio-alta del colosso cinese. Eppure, i canali ufficiali dell’azienda non smettono di diffondere informazioni in anticipo: tra queste, le specifiche della batteria.

Grazie al profilo indiano di OnePlus, che ha pubblicato un tweet in merito giusto nelle ultime ore, sappiamo infatti che OnePlus Nord 2 5G avrà sotto la scocca una batteria da 4.500 mAh con supporto alla tecnologia Warp Charge 65, dunque ricarica rapida a 65 W, in grado di fornire “un’intera giornata di ricarica in soli 15 minuti”. I termini rimangono dunque leggermente vaghi in merito all’effettiva velocità di ricarica, dato che lo slogan parla di percentuali precise; ciononostante, è una premessa ottima per quello che sembrerebbe essere una “variante Lite” di OnePlus 9.

Con quest’ultimo dovrebbe condividere, per esempio, la fotocamera: indiscrezioni recenti parlavano della dotazione del sensore principale Sony IMX766 da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine, esattamente lo stesso di OnePlus 9, OnePlus 9 Pro e OPPO Find X3 Pro. Tra le altre specifiche, invece, i tipster indicavano la presenza di un display AMOLED da 6,43 pollici con refresh rate di 90 Hz e, soprattutto, era già stata confermata la dotazione del chipset esclusivo MediaTek Dimensity 1200-AI. Come sistema operativo, infine, Nord 2 5G giungerà con OxygenOS 11.3 basato su Android 11 e dovrebbe ricevere due aggiornamenti del sistema operativo e tre anni di patch di sicurezza. In ogni caso, domani la società di Pete Lau svelerà ogni dettaglio.

Nella stessa occasione, ricordiamo, dovrebbero giungere anche i nuovi auricolari True Wireless OnePlus Buds Pro.