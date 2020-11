OnePlus Nord 2: emergono prime informazioni sul successore dell'originale Nord

OnePlus Nord è uno smartphone che ha convinto molte persone. Si tratta di un dispositivo che ha inoltre dato il via a una nuova famiglia di smartphone, che tra l'altro ha già visto l'arrivo di altri modelli, ad esempio OnePlus Nord N10 5G. Tuttavia, questi ultimi non stanno convincendo come l'originale, che potrebbe ricevere un successore.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina e PhoneArena, il tipster Max Jambor ha diffuso su Twitter un'immagine che rappresenterebbe il nome in codice di questo dispositivo: "Denniz". A quanto pare, la società cinese sembrerebbe voler puntare in alto con questo smartphone, dando vita a un degno successore dello smartphone uscito qualche mese fa. Potete approfondire il "modello originale" mediante la nostra recensione di OnePlus Nord (pubblicata a fine luglio 2020).

Stando alle prime indiscrezioni, il dispositivo potrebbe montare un processore della serie Snapdragon 700, nonché un comparto fotografico "avanzato" e un display AMOLED con refresh rate di 120 Hz. Più precisamente, si vocifera della possibilità che la società cinese decida di utilizzare alcuni componenti già visti con OnePlus 8T, portandoli in una fascia di prezzo inferiore. Se volete comprendere meglio di cosa si sta parlando, potete fare riferimento alla nostra recensione di OnePlus 8T (pubblicata nella prima metà di ottobre 2020).

Nel caso ve lo stiate chiedendo, questo OnePlus Nord 2 sembra essere un dispositivo differente rispetto al OnePlus Nord SE di cui si vocifera da qualche giorno. Insomma, potrebbe trattarsi di una mossa interessante da parte di OnePlus. Lo smartphone dovrebbe arrivare sul mercato nel corso del 2021, staremo a vedere.