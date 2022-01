OnePlus Nord 2 PAC-MAN Edition in offerta su Amazon al prezzo più basso

Dopo aver approfondito uno sconto di Amazon su un aspirapolvere Samsung, ci soffermiamo questa volta su una promozione legata al mondo degli smartphone. Infatti, la PAC-MAN Edition di OnePlus Nord 2 è finita al centro di uno sconto. Tra l'altro, secondo tool esterni si tratta del prezzo più basso di sempre.

Più precisamente, il prodotto, che ricordiamo è disponibile in esclusiva Amazon, viene ora proposto a 479 euro. Dalla versione nostrana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy apprendiamo che generalmente il costo del dispositivo sarebbe pari a 529 euro. Basta dunque effettuare un rapido calcolo per comprendere che c'è uno sconto del 9%, ovvero si possono risparmiare 50 euro.

A qualcuno potrebbe non sembrare un'offerta poi così elevata, ma c'è da dire che, per via della sua esclusività, il prodotto non è praticamente mai finito prima d'ora al centro di offerte di questo tipo. Potrebbe dunque trattarsi di una buona occasione per chi sta tenendo d'occhio il dispositivo da tempo.

D'altronde, ricordiamo che si tratta di un'edizione speciale di OnePlus Nord 2 5G, che dispone di 12GB di RAM e 256GB di memoria interna e personalizza il design con una finitura lucida e fluorescente ispirata a PAC-MAN. Spoiler: non mancano diversi elementi del sistema operativo personalizzati per rendere omaggio all'intramontabile icona del mondo dei videogiochi. Per il resto, se avete intenzione di approfondire la bontà del prodotto in sé, potete fare riferimento alla nostra recensione di OnePlus Nord 2 5G (uscita a luglio 2021).