OnePlus Nord 2 Pac-Man Edition: sconto imperdibile su Amazon per le offerte di Primavera

C'è anche OnePlus Nord 2 PAC-Man Edition in offerta su Amazon per la Festa delle Offerte di Primavera. Da qualche ora infatti il marketplace americano permette di godere di uno sconto consistente sulla variante 12/256GB dell'edizione speciale dello smartphone OnePlus.

OnePlus Nord 2 PAC-MAN Edition in super sconto su Amazon

OnePlus Nord 2 Pac-Man Edition con 12GB di RAM e 256 gigabyte di storage, disponibile in esclusiva su Amazon, può essere acquistato a 252,09 Euro, in calo del 16% rispetto ai 298,64 Euro che rappresentano il prezzo più basso raggiunto di recente sul sito, mentre se si confronta con il prezzo mediano di 437,33 Euro la riduzione è del 42%. Disponibile anche la possibilità di effettuare il pagamento in cinque mensilità da 50,42 Euro al mese.

Lo smartphone include una tripla fotocamera da 50 megapixel con angolo di visione di 119 gradi, a cui si aggiunge una fotocamera con ultra grandangolo e stabilizzazione ottica delle immagini. OnePlus nella scheda tecnica evidenzia anche come grazie a Warp Charge 65W sia possibile passare da 1 al 100% di batteria in appena 30 minuti. Il display è Fluid AMOLED con diagonale da 6,43" con FHD+ e refresh rate di 90Hz, con supporto alla modalità Always On Display. Il sistema operativo OxygenOS 11.3 offre anche un elevato livello di personalizzazione.