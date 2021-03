OnePlus Nord 2 saluterà Qualcomm per passare a MediaTek, lancio nel 2021

OnePlus Nord è uscito a metà 2020 proponendosi come uno dei migliori smartphone per la sua fascia di prezzo e dimostrando che dedicare spazio anche ai medio-gamma ed entry-level è una mossa saggia. Per il successore, atteso per il 2021, l’azienda di Pete Lau avrebbe intenzione di passare dal chip Qualcomm a un modello MediaTek.

Stando a quanto riportato da Android Central, infatti, il brand cinese potrebbe scegliere un SoC differente per la sua potenza di elaborazione: in particolare, il candidato principale è il chipset MediaTek Dimensity 1200 presentato a inizio 2021 e ancora in attesa di un debutto sul campo.

Prodotto con processo a 6 nanometri, è dotato di un core Cortex A78 con velocità di clock fino a 3,0 GHz, tre core A78 aggiuntivi fino a 2,6 GHz e quattro core Cortex A55 che possono arrivare fino a 2,0 GHz per attività a risparmio energetico. Infine, troviamo anche la GPU Mali-G77 e il modem 5G integrato con supporto a dual SIM 5G dual standby, tecnologia che Qualcomm ancora non offre in nessun chip.

Insomma, OnePlus Nord 2 potrebbe essere il primo dispositivo dell'azienda in assoluto a basarsi su chip MediaTek; ciò non significa, ovviamente, che la società abbandonerà Qualcomm, ma semplicemente che offrirà prodotti più vari grazie a una scelta saggia dei componenti in base alle necessità e all’utenza target, aggiustando eventualmente i prezzi per rendere lo smartphone molto più competitivo. Sarà certamente interessante osservare se questa scelta gioverà al brand.

Intanto OnePlus Nord ha ricevuto la versione stabile di OxygenOS 11 con Android 11, aggiornamento che richiede ben 3 GB di spazio di archiviazione liberi nello smartphone.