OnePlus Nord 2 scende di prezzo su Amazon: molto vicino al minimo storico

Dopo avervi proposto ieri, 17 gennaio 2023, l’offerta Amazon su ASUS ZenBook Duo 14, peculiare laptop con due schermi, visitiamo nuovamente le pagine del portale di e-commerce per riprendere altre promozioni tech molto interessanti. In particolare, attenti a OnePlus Nord 2 disponibile quasi al prezzo più basso di sempre.

Lo smartphone di fascia media in questione viene proposto su Amazon Italia in due versioni ben distinte, specialmente lato design: il modello base e la PAC-MAN Edition ricca di personalizzazioni lato software e nella scocca dedicate al titolo arcade di casa Namco. A che prezzo vengono proposte? Scopritelo di seguito:

OnePlus Nord 2 5G 12GB RAM 256GB Smartphone con Tripla Fotocamera e Warp Charge 65W, Grey Sierra: 349,90 euro (499 euro)

12GB RAM 256GB Smartphone con Tripla Fotocamera e Warp Charge 65W, Grey Sierra: 349,90 euro (499 euro) OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition, 12 GB RAM, 256 GB Smartphone con Tripla Fotocamera e Warp Charge 65 W, Argento (Silver Pac-Man Limited Edition), [Esclusiva Amazon]: 429,90 euro (529 euro)

Importante notare che Amazon si occupa di vendita e spedizione, assicurando la consegna in un giorno ai clienti abbonati a Prime e permettendo di completare il pagamento anche a rate secondo il suo piano suddiviso in cinque mensilità, rigorosamente senza interessi. In alternativa, si può procedere con il pagamento tramite rate Cofidis, sempre a tasso zero.

Il distacco dal prezzo più basso di sempre è davvero minimo: per la PAC-MAN Edition si tratta di soltanto 0,90 euro di differenza, mentre il Nord 2 5G base costa circa 17 euro in più.

Tra le tante altre promozioni ora attive sul sito della società fondata da Jeff Bezos, in chiusura, ricordiamo che abbiamo già ripreso le cuffie top di gamma Sennheiser a prezzi interessanti.