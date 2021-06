OnePlus Nord 2 si svela con nuovi render: sarà simile a OnePlus 9?

OnePlus Nord 2 recentemente è apparso nei primi benchmark svelando altri dettagli sulla scheda tecnica, in particolare la presenza del chipset MediaTek Dimensity 1200, ma a quanto pare non ci si ferma qui. Nelle ultime ore è infatti apparsa in rete una serie di render che svelerebbero il possibile design dello smartphone di fascia medio-alta.

Grazie alla collaborazione tra Steve Hemmerstoffer aka OnLeaks e 91Mobiles, ora possiamo dare uno sguardo preliminare al dispositivo del colosso di Pete Lau per farci un’idea di come potrebbe giungere sul mercato. Se tali render dovessero essere corretti, ci si troverebbe dinanzi a un modello alquanto simile alla gamma ammiraglia OnePlus 9 ma anche a diversi smartphone della società madre OPPO.

Nello specifico, anteriormente troviamo un display piatto con sensore fotocamera inserito nel notch punch-hole collocato, ormai come da standard, nell’angolo in alto a sinistra. Posteriormente invece, figura la configurazione a tripla fotocamera assieme a flash LED collocati su un’isola rettangolare, riprendendo proprio lo stile del OnePlus 9 Pro ma senza dotarsi della scritta “Hasselblad”, mancando in questo caso la collaborazione tra le due società. Si notano, infine, la presenza di una porta USB Type-C, il tipico slot SIM, due pulsanti laterali a destra e un pulsante laterale a sinistra.

Al momento consigliamo di prendere queste indiscrezioni con le pinze, assieme a quelle relative alla scheda tecnica; considerandole insieme, però, non si può fare a meno di notare come OnePlus Nord 2 si avvicini molto alla OnePlus 9 rendendosi quasi una versione particolarmente “Lite” del top di gamma. La speranza è quella di vedere un prezzo tanto competitivo quanto lo è stato quello della linea Nord lanciata sul mercato nel luglio 2020.

Intanto la società cinese ha lanciato anche OnePlus Nord CE 5G, nuovo best buy sotto i 300 Euro.