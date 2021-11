OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition disponibile da domani in Italia a 529 Euro

A pochi giorni dal reveal ufficiale di OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition sul forum della società asiatica, OnePlus ha diffuso il comunicato stampa della versione creata in collaborazione con Bandai Namco del flagship lanciato a Luglio 2021.

OnePlus Nord 2 × PAC-MAN Edition è una versione reimmaginata di OnePlus Nord 2 (qui trovate la nostra recensione di OnePlus Nord 2), con cover posteriore e doppia pellicola in cui confluiscono i design di entrambi i marchi. La pellicola esterna è arricchita da alcuni elementi tipici di PAC-MAN, tra cui gli iconici PAC-DOTS del gioco e lo stesso PAC-MAN. Nella parte interna invece troviamo un design fosforescente che si illumina al buio per rivelare un labirinto luminoso ispirato alla mappa di PAC-MAN.

Lo slider per le notifiche del dispositivo invece ha lo stesso colore blu scuro dei TURN-TO-BLUE, i fantasmi vulnerabili di PAC-MAN che appaiono quando il giocatore mangia un power pellet. Il telefono è anche dotato di un supporto per telefono fai-da-te, con i popolari personaggi del classico arcade, il cui design è ispirato alla famosa scala Penrose e simboleggia l'iconico ciclo di gioco di Pac-Man.

OnePlus ha anche rivisto OxygenOS, che per l'occasione è rinnovata in chiave retrò, a partire dalle icone classiche del software che sono state ridisegnate con una divertente estetica pixelata ispirata ai videogiochi lo-fi. Sono anche presenti sfondi statici e dinamici personalizzati, che raffigurano diverse fasi del viaggio di Pac-Man nell'universo OnePlus. Inoltre, per omaggiare il leggendario gameplay di Pac-Man, gli utenti dovranno completare delle sfide sul dispositivo stesso per sbloccare altri sfondi segreti.

Sono presenti anche altri contenuti customizzati di Pac-Man, tra cui un filtro per la fotocamera ad hoc, animazioni personalizzate, ed il gioco PacMan 256 preinstallato.

Il dispositivo sarà in vendita da domani 16 Novembre 2021 alle 12 sul sito web di OnePlus e prossimamente anche su Amazon nella sola variante 12/256GB a 529 Euro.