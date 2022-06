OnePlus Nord 2T 5G debutta nel listino WindTre con l'offerta 'Di Più Unlimited'

WindTre comunica oggi di essere diventato il primo operatore italiano a portare i prodotti OnePlus nel suo listino. Il primo device ad entrare nella lista è il nuovo OnePlus Nord 2T 5G.

Nei WindTre Store gli utenti avranno la possibilità di portarlo a casa con il piano "Di Più Unlimited 5G", che comprende giga e minuti illimitati, a partire da 6,99 Euro in più al mese rispetto al costo dell'offerta.

Per chi non avesse seguito la presentazione, OnePlus Nord 2T 5G è caratterizzato dal chip MediaTek Dimensity 1300, che garantisce una velocità fino a 3GHz. A livello di spessore, invece, raggiunge gli 8,2mm a fronte di un peso di 190 grammi, mentre la batteria a doppia cella da 4500 mAh si ricarica in soli 27 minuti grazie alla ricarica rapida SUPERVOOC da 80W. La fotocamera posteriore è caratterizzata da un sensore IMX766 da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell'immagine, a cui si aggiunge una fotocamera grandangolare da 8 megapixel con campo visivo di 120 gradi ed obiettivo mono da 2 megapixel. Il sensore frontale è invece da 32 megapixel, con modalità Nightscape aggiornata. Infine, il display FHD+ AMOLED è da 6,43 pollici con frequenza di aggiornamento a 90Hz, mentre a livello software troviamo il sistema operativo OxygenOS 12.1.