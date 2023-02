OnePlus Nord 2T 5G vicino al prezzo più basso di sempre su Amazon

Al netto dell’offerta su Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G, su Amazon questa settimana potrete acquistare il dispositivo mobile di fascia medio-alta OnePlus Nord 2T 5G quasi al prezzo più basso di sempre grazie a uno sconto del 18%. Per questo flagship killer del 2022 si tratta comunque di uno sconto molto interessante.

Vediamo anzitutto le specifiche tecniche: OnePlus Nord 2T 5G si presenta con il chipset MediaTek Dimensity 1300 compatibile con il 5G e con tecnologia HyperEngine 5.0 per il gaming, batteria da 4.500 mAh con ricarica SUPERVOOC a 80W, 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Il comparto fotocamera si compone di un sensore anteriore da 32 MP e di tre lenti sul retro, di cui la principale Sony IMX766 da 50 megapixel. Infine, il display è un AMOLED FHD+ da 6,43 pollici a 90Hz.

Il prezzo, in occasione di questa offerta, scende da 409 euro a 333,65 euro; il distacco dal prezzo più basso di sempre effettivo è di appena 4 euro circa. Amazon è responsabile di vendita e spedizione, assicura la consegna gratuita in un giorno ai clienti Prime, e permette di completare il pagamento in cinque rate mensili da 66,73 euro secondo il suo piano senza interessi. Altrimenti, anche Cofidis mette a disposizione il suo piano in più mensilità a Tasso Zero. Se questo dispositivo vi interessa, vi rimandiamo alla nostra recensione di OnePlus Nord 2T 5G.

Se preferite modelli più performanti, su Amazon si trova anche OnePlus 10 Pro 5G in sconto.