OnePlus Nord 2T, clamoroso: non è ancora stato annunciato ma c'è già un unboxing

Solo pochi giorni fa è trapelato in rete il nuovo smartphone OnePlus Nord 2T, il cui lancio sembra ormai essere dietro l'angolo. Anzi, pare che in alcuni mercati lo smartphone sia già disponibile, poiché uno YouTuber ne ha caricato a sorpresa un unboxing sul proprio canale.

Il video, girato dallo YouTuber Sahil Karoul, è effettivamente il primo unboxing di OnePlus Nord 2T a comparire in rete, ma non solo: si tratta infatti di un video realizzato su uno smartphone non ancora ufficialmente annunciato dal produttore, dal momento che OnePlus non ha rilasciato nemmeno un teaser del dispositivo.

A questo punto, dunque, pare evidente che quello di OnePlus Nord 2T sarà un annuncio-lampo da parte di OnePlus, che potrebbe avvenire già nei prossimi giorni, visto che lo smartphone sembra essere già stato inviato ai rivenditori autorizzati in alcuni mercati. Purtroppo, però, per il momento non sappiamo se il device sarà venduto anche in Europa o se sarà limitato al continente asiatico.

Sahil Karoul, comunque, ha anche realizzato alcuni benchmark di OnePlus Nord 2T, che avrebbe raggiunto dei valori piuttosto interessanti per un device di fascia media, con un punteggio di 622.964 punti su AnTuTu e di 719 e 2.760 punti su GeekBench, rispettivamente in Single-Core e in Multi-Core.

Passando alla scheda tecnica dello smartphone, lo YouTuber conferma che OnePlus Nord 2T avrà un SoC Dimensity 1300 di MediaTek, insieme ad un display AMOLED da 6,43" con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 90 Hz. Inoltre, il dispositivo dovrebbe arrivare con Android 12 e OxygenOS 12.1 integrati.

Lato fotocamera, il dispositivo avrà una lente principale Sony IMX766 da 50 MP con OIS, un ultra-grandangolo da 8 MP e un sensore monocromatico da 2 MP. Sulla fotocamera frontale, invece, troveremo una selfie-camera Sony IMX615 da 32 MP. Infine, il device sarà dotato di una batteria da 4.500 mAh con supporto per il fast charging fino a 80 W con tecnologia SuperVOOC.