OnePlus Nord 2T, giungono conferme sulla bizzarra fotocamera: addio simmetria?

A metà marzo 2022 in rete sono trapelate le prime immagini dello smartphone OnePlus Nord 2T che ci hanno anticipato una possibile, bizzarra novità relativa al comparto fotocamera. Ebbene, giusto in queste ore sono giunte ulteriori conferme sulla presenza di due sensori atipici, in un presunto tentativo di rendere unico il design.

Grazie al noto tipster Yogesh Brar e al portale OnSiteGo abbiamo accesso ad alcune immagini che ci svelano proprio come apparirà lo smartphone OnePlus Nord 2T anteriormente e posteriormente. Nel primo caso non si notano elementi particolarmente strano: abbiamo un display dai bordi piuttosto sottili, eccetto per quello inferiore, e con una lente collocata in alto a sinistra su notch punch-hole.

Sul retro, invece, il modulo fotocamera spicca per l’adozione di un design a doppio cerchio: quello verso l’alto contiene esclusivamente il sensore principale, mentre quello collocato appena sotto si presenta con un sensore secondario sul bordo superiore e una terza lente molto più piccola quasi diametralmente opposta. In altri termini, OnePlus Nord 2T potrebbe essere privato di ogni simmetria.

Questo design è esattamente quello mostratoci tempo addietro da altri informatori del settore; pertanto, ci viene naturale accoglierlo come se fosse ufficiale, per quanto possa risultare insolito. Ovviamente noi preferiamo continuare a prendere questi rumor con le pinze, e consigliamo ai lettori di fare altrettanto in attesa del debutto ufficiale.

Restando in casa OnePlus, ecco a voi il primo render ufficiale di OnePlus Nord N20 5G.