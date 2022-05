OnePlus Nord 2T, prestazioni al top grazie al nuovo chip: ora è ufficiale

Dopo il clamoroso unboxing di OnePlus Nord 2T in largo anticipo sul lancio ufficiale, il nuovo dispositivo della serie è sempre più atteso, complice il meritato successo di Nord 2.

Mentre il lancio si sta avvicinando sempre di più, OnePlus ha deciso di confermare per vie ufficiali uno degli aspetti fondamentali dello smartphone, ovvero la presenza sotto la scocca del SoC MediaTek Dimensity 1300, andando quindi a confermare i precedenti rumor su OnePlus Nord 2T.

Prima di scoprire come se la caverà sul campo in sinergia con l'apprezzata personalizzazione proprietaria di OnePlus per Android, quindi, ora sappiamo per certo che il sodalizio con MediaTek sarà rinnovato anche per questa generazione, con l'auspicio che si vada a replicare quanto di buono visto lo scorso anno.

Infatti, nella nostra recensione di OnePlus Nord 2, abbiamo avuto modo di esprimere il nostro apprezzamento per questa ottima implementazione del chip MediaTek Dimensity 1200-AI, un processore che ha davvero poco da invidiare ai SoC di fascia superiore in termini di potenzialità e di fluidità generale.

Come spiega OnePlus, "grazie al chipset MediaTek Dimensity 1300, OnePlus Nord 2T 5G avrà prestazioni potenziate di livello flagship, oltre ad una maggiore efficienza energetica rispetto a quello presente nella precedente generazione. Il chipset sarà anche dotato di funzioni di connettività e prestazioni termiche migliorate".