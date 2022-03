OnePlus Nord 2T, render mostrano fotocamera stranissima: nuovo azzardo dell'azienda?

A circa un mese e mezzo dal leak delle specifiche tecniche di OnePlus Nord 2T, nuovo smartphone di fascia media della azienda di Pete Lau, i rete appaiono alcuni render che mostrano il design del modulo fotocamera. A quanto pare, OnePlus starebbe azzardando uno stile completamente nuovo e alquanto bizzarro.

Come ripreso in esclusiva da 91mobiles a partire da alcune fonti del settore contattate dal portale stesso, eccovi in calce alla notizia il render di OnePlus Nord 2T: la finitura in arenaria nera rende il retro piuttosto elegante e piacevole e rimanda ai primi dispositivi di casa OnePlus, caratterizzati proprio da tonalità “Sandstone”. Tuttavia, spicca notevolmente il modulo fotocamera blu-azzurro dal formato quasi gigante.

In tutto figurano due flash LED, posizionati separatamente accanto agli anelli ospitanti le fotocamere, e tre sensori di cui uno principale dalla dimensione non indifferente e, appena sotto, due più piccoli posizionati in maniera asimmetrica. Non è nota la ragione per cui OnePlus avrebbe optato per un design di questo tipo, ma non è nemmeno la prima volta che ci capita di trovarci dinanzi a uno smartphone OnePlus bizzarro.

Giusto qualche giorno fa, infatti, un modulo fotocamera simile è apparso nelle prime immagini di presunti prototipi di OnePlus 10, versione base dell’ultima ammiraglia del brand cinese. Ovviamente entrambe le fotografie vanno prese cum grano salis, eppure l’insieme di rumor sembra provare la dotazione di tale design. Insomma, non ci resta che attendere e capire cosa OnePlus avrà in mente per il suo pubblico.