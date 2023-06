OnePlus Nord 3 5G si svela nel design: come funziona il preorder in Italia

In seguito all'annuncio del design di OnePlus Nord 3 5G (chi ha detto colorazioni Tempest Gray e Misty Green?), è già arrivato il momento di fare riferimento alla fase di preorder dello smartphone per l'Italia.

Comunicato stampa: Milano, 27 giugno 2023 - Il marchio tecnologico globale OnePlus annuncia oggi una nuova offerta per gli utenti che effettueranno il pre-ordine di OnePlus Nord 3 5G, il più recente smartphone di fascia media offerto da OnePlus, dotato di fotocamera di qualità flagship.

Gli utenti che effettueranno il pre-ordine di OnePlus Nord 3 5G nella versione con RAM più estesa tramite il sito di OnePlus riceveranno infatti una stampante Fujifilm INSTAX Mini Link 2 personalizzata, per stampare foto in alta risoluzione direttamente dal loro smartphone. Inoltre, i clienti che compreranno altre versioni del dispositivo riceveranno in regalo un paio di OnePlus Nord Buds 2.

L'offerta anticipa di pochi giorni il lancio di OnePlus Nord 3 5G, previsto per il 5 luglio, il più recente dispositivo della serie OnePlus Nord. Il dispositivo presenta un design accattivante e una vasta gamma di funzionalità premium che saranno svelate nei prossimi giorni.

"In OnePlus, la nostra missione principale è offrire alla nostra community una vita digitale sempre migliore", afferma Tuomas Lampen, European Head of Strategy in OnePlus. "Con Fujifilm condividiamo lo stesso entusiasmo per il design e la tecnologia. Grazie alla loro expertise nel mondo della stampa, siamo orgogliosi di offrire ai nostri utenti la possibilità di immortalare i loro preziosi ricordi non solo su smartphone ma anche su carta".

Come accedere all'offerta

Gli utenti che effettueranno il pre-ordine di OnePlus Nord 3 5G tra il 5 luglio e il 12 luglio avranno la possibilità di selezionare un regalo gratuito durante la procedura di checkout, fino ad esaurimento scorte.

A seconda della versione del dispositivo scelto, gli utenti potranno scegliere tra una stampante Fujifilm INSTAX mini Link 2 + 1 pellicola Fujifilm INSTAX mini da 10 scatti e le cuffie OnePlus Nord Buds 2 oppure un paio di cuffie OnePlus Nord Buds 2. L'offerta sarà valida fino ad esaurimento scorte sul sito di OnePlus.