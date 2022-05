OnePlus Nord 3 appare sul sito ufficiale dell'azienda: lancio imminente?

Ne è passato di tempo dal leak della scheda tecnica di OnePlus Nord 3 e, dopo tale occasione, i tipster e i media outlet del settore hanno parzialmente perso di vista quello che è diventato ormai noto come il “flagship killer” della casa di Pete Lau. Giusto oggi, però, OnePlus Nord 3 è apparso sul sito ufficiale dell’azienda.

A notare la voce dedicata al dispositivo di fascia medio-alta è stato il noto e rispettato Mukul Sharma o @stufflistings che, come da sua prassi, tramite Twitter ha condiviso con il pubblico internazionale uno screenshot relativo a OnePlus Nord 3. Al momento sul sito di OnePlus India sarebbe apparsa solamente questa piccola nota senza immagini o pagine aggiuntive, ergo è semplicemente un segnale preliminare del suo futuro approdo sul mercato nazionale indiano e quello globale poi.

Curiosamente, a fine aprile 2022 anche MySmartPrice in esclusiva riportò la notizia dell’avvio dei test di “OnePlus Meili” in India, presumibilmente non altro che lo stesso successore di OnePlus Nord 2 con un nome in codice differente. Le fonti da loro contattate avrebbero ripreso allo stesso modo alcuni dettagli tecnici chiave, tra cui la ricarica rapida a ben 80W – se non addirittura 150W -, la dotazione del chipset MediaTek Dimensity 8000 e un display AMOLED da 6,7" FullHD+ a 120Hz.

Il nostro consiglio rimane lo stesso di sempre: considerare queste informazioni con estrema cautela e attendere i primi dati ufficiali direttamente da OnePlus.

Nel frattempo proprio in India abbiamo assistito al lancio degli auricolari OnePlus Nord Buds.