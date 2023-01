OnePlus Nord 3 in arrivo nel 2023: lo sviluppo è in fasi avanzate

Ne è passata di acqua sotto i ponti dalla prima comparsa online di OnePlus Nord 3, ma finalmente abbiamo nuovi aggiornamenti in merito al prossimo smartphone di fascia media della società di Pete Lau: a quanto pare OnePlus Nord 3 arriverà "a breve" sul mercato, dato che ora sarebbe nelle fasi avanzate di sviluppo.

Fonti contattate in esclusiva dai colleghi di MySmartPrice hanno affermato che il prossimo device capitano della lineup Nord del 2023 è disponibile ai tester indiani per le prove pre-lancio. Altrimenti chiamato “Larry” dallo staff, OnePlus Nord 3 dovrebbe arrivare sul mercato asiatico tra giugno e luglio 2023 proponendosi come aggiornamento completo dell’ultimo modello OnePlus Nord 2T. A proposito, vi rimandiamo alla nostra recensione di OnePlus Nord 2T 5G.

Venendo alle specifiche tecniche, secondo gli ultimi rumor OnePlus Nord 3 dovrebbe arrivare nei negozi con un pacchetto simile al Nord 2T 5G, solamente più potente e performante: ci possiamo aspettare, pertanto, un chipset poco più potente del MediaTek Dimensity 1300 visto sull’ultimo flagship killer, accompagnato da massimo 12/16 GB di RAM e 256/512 GB di memoria interna. Il display potrebbe rimanere un AMOLED con diagonale di circa 6,5 pollici, risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120Hz. Lato fotocamera è difficile fare previsioni, mentre il sistema operativo sarà indubbiamente Android 13 con personalizzazione OxygenOS 13.

Quando arriverà in Italia? Molto probabilmente nello stesso periodo del lancio indiano, ovvero a inizio estate 2023. Naturalmente, il nostro consiglio è quello di prendere tutte queste informazioni con le pinze.