OnePlus Nord 3, flagship killer in arrivo: spunta il prezzo europeo, sarà un affare?

Da tempo sappiamo che OnePlus sta sviluppando Nord 3, il suo nuovo smartphone di fascia media. Il device, per quanto ne sappiamo, si candida ad essere un vero e proprio flagship killer: a chiudere il cerchio sulle informazioni a nostra disposizione sullo smartphone, oggi, è il prezzo europeo di OnePlus Nord 3.

Secondo il tipster Roland Quandt, OnePlus Nord 3 costerà 449 Euro nella variante con 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Al contrario, la versione del device con 16 GB di RAM e 256 GB di memoria interna (quella di fascia più alta), costerà 549 Euro. Stando a quanto riportava GizmoChina nelle scorse ore, lo smartphone avrebbe avuto anche una terza variante, da 12 GB di RAM, ma pare che il portale internazionale abbia preso un granchio.

In entrambi i casi, si tratta di smartphone dal prezzo piuttosto basso, soprattutto a confronto con la scheda tecnica indicativa di OnePlus Nord 3, leakata più volte nelle scorse settimane. Per le "gole profonde", infatti, lo smartphone sarà dotato di un chipset MediaTek Dimensity 9000, di una RAM LPDDR5 compresa tra 8 GB e 16 GB, di uno storage UFS 3.0 da 128 o 256 GB e di una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida cablata fino a 18 W.

Il display di OnePlus Nord 3 sarà un AMOLED da 6,74" con risoluzione FHD+ da 2.772 x 1.240 pixel, mentre il refresh rate toccherà i 120 Hz. Lato fotocamere, invece, il device arriverà con una lente principale da 50 MP con OIS, con un ultra-grandangolo da 8 MP e con una lente macro da 2 MP.

I primi render della versione europea di OnePlus Nord 3 sono stati pubblicati nelle scorse ore da WinFuture, e sono disponibili anche in calce a questa notizia. Dall'immagine possiamo vedere che lo smartphone avrà una selfie-camera con tecnologia punch-hole in posizione centrale sul lato superiore dello schermo, una porta di ricarica USB-C, un doppio LED per il flash e un blaster a infrarossi. Ritorna anche l'Alert Slider di OnePlus, che dunque verrà implementato anche sulla proposta di fascia media dell'azienda.