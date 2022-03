OnePlus Nord 3, il primo leak: per una ricarica completa ci vorranno solo 15 minuti

Solo poche ore fa, OnePlus ha spiegato di avere in programma uno smartphone con ricarica SuperVOOC a 150 W, ma non ha rilasciato altre informazioni in merito. A completare il quadro sono però alcuni leak emersi nelle scorse ore, secondo i quali lo smartphone misterioso sarebbe OnePlus Nord 3.

OnePlus Nord 3 dovrebbe arriva nel Q2 2022, dunque tra inizio aprile e fine giugno, e, a differenza di OnePlus 10 e 10 Pro, dovrebbe godere di una release simultanea su scala globale. A quanto pare, OnePlus Nord 3 dovrebbe anche essere il primo smartphone dell'azienda cinese con la ricarica più veloce al mondo, presentata poche ore fa da OPPO al MWC 2022.

Altro primato per OnePlus Nord 3 è che il telefono potrebbe essere il primo smartphone con SoC MediaTek Dimensity 8100 sotto la scocca: se ciò fosse vero, con ogni probabilità OnePlus Nord 3 altro non sarebbe che il fantomatico smartphone OnePlus dotato proprio del chip MediaTek, che per alcuni leak nelle scorse ore doveva invece essere un altro device della linea 10 del produttore cinese.

Non sappiamo nulla del device oltre al suo SoC e alle dimensioni della sua batteria, che dovrebbe essere da 4.500 mAh. Ciò significa che, nelle condizioni ottimali ed utilizzando la ricarica SuperVOOC a 150 W, OnePlus Nord 3 potrà essere ricaricato in 15 minuti dallo 0 al 100% della propria batteria. Il tempo di ricarica scenderebbe a soli 5 minuti se il telefono fosse già al 50% di carica.

Con ogni probabilità, comunque OnePlus Nord 3 arriverà tra fine maggio e inizio giugno, poiché una release già nel mese di aprile o nella prima metà di maggio sembra improbabile, specialmente considerato che il lancio europeo di OnePlus Nord CE 2 5G è avvenuto solo pochi giorni fa, il 17 febbraio.