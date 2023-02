OnePlus Nord 3: non chiamatela fascia media, leak totale sulle specifiche!

A quanto pare, OnePlus Nord 3 è in fase avanzata di sviluppo e OnePlus sta lavorando a pieno regime per mettere sul piatto una nuova proposta per la fascia media del segmento Android che sia all'altezza del recente passato della serie.

Per fare seguito agli ottimi OnePlus Nord 2 e OnePlus Nord 2T, i compromessi in questo segmento potrebbero essere sempre meno. A suggerirlo è la scheda tecnica completa trapelata in rete in queste ore e diffusa dall'insider Gadgetsdata.

Secondo queste indiscrezioni, OnePlus Nord 3 dovrebbe arrivare sul mercato rinnovando il fruttuoso sodalizio con il chipmaker cinese MediaTek. Sotto la scocca, un chip tra il Dimensity 8100 Max e il Dimensity 8200, ma non mancheranno altre sorprese.

L'ampio pannello scelto da OnePlus dovrebbe essere un AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate fino a 120 Hz. Il comparto fotografico, di tutto rispetto, dovrebbe invece sfoggiare una cam principale da 50 MP con OIS, affiancata da un probabile grandangolare da 8 MP e da un sensore di supporto indicato ironicamente come "Useless": i riferimenti potrebbero essere a un sensore a bassissima risoluzione per le macro o come supporto per il bilanciamento della luminosità. Sul frontale, invece, secondo questa ricostruzione, troneggerà un modulo selfie da 32 MP.

Lato autonomia è lecito aspettarsi grandi cose. Il pack scelto da OnePlus dovrebbe essere almeno da 4500 mAh ma è possibile che alla fine si possa virare addirittura su ben 5000 mAh, ma la vera chicca sarà la ricarica SuperVOOC. In tal senso, OnePlus potrebbe ribadire quanto proposto con il suo flagship di nuova generazione, dotando anche il Nord 3 della ricarica rapida a ben 100W.

Insomma, un dispositivo a cui, al prezzo giusto, sarà davvero difficile dire di no. Nel frattempo, abbiamo già "assaggiato" il 2023 dell'azienda e potrete scoprire che idea ci siamo fatti nella recensione del nuovo OnePlus 11 5G.