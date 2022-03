OnePlus Nord 3 non ha più segreti: leakata la scheda tecnica completa

Dopo aver scoperto che OnePlus Nord 3 avrà una ricarica rapidissima dal primo leak sul device, che spiega che lo smartphone si caricherà completamente nel giro di dieci minuti, è emersa oggi l'intera scheda tecnica di OnePlus Nord 3, che sembra essere decisamente più interessante del previsto.

Le specifiche tecniche del device sono state rilasciate su Weibo dal noto leaker Digital Chat Station, che ha ripreso anche un precedente rumor secondo cui OnePlus Nord 3 avrà un SoC MediaTek 8100. Oltre a confermare la presenza del chipset MediaTek 8100 sotto la scocca del telefono, però, Digital Chat Station ha anche fatto chiarezza su diverse altre sue caratteristiche.

Infatti, pare che OnePlus Nord 3 avrà uno schermo AMOLED da 6,7" in FullHD+, con una risoluzione di 1080 x 2412 p. e un refresh rate dinamico fino a 120 Hz. Lo schermo avrà inoltre un design atipico per gli smartphone OnePlus, poiché la selfie-camera con tecnologia punch-hole si troverà in alto al centro del display, e non nell'angolo in alto a sinistra, come avviene sugli altri smartphone dell'azienda.

Interessanti sono anche le specifiche in termini di memoria, dal momento che OnePlus Nord 3 avrà 12 GB di RAM LPDDR5 e uno storage UFS 3.1 da 256 GB. Non sono noti altri tagli per la RAM e per la memoria interna del telefono, che dunque potrebbe essere rilasciato in una sola configurazione hardware. Sotto la scocca, poi, troviamo una batteria da 4.500 mAh e la già rumoreggiata ricarica rapida SuperVOOC a 150 W.

Per quanto riguarda le fotocamere, invece, la selfie-camera di OnePlus Nord 3 sarà da 16 MP, mentre sul pannello posteriore possiamo aspettarci il consueto pannello triple-camera con fotocamera principale Sony IMX766 da 50 MP, grandangolo da 8 MP e lente macro da 2 MP. Il leaker, inoltre, spiega che lo smartphone sarà anche dotato di uno scanner per le impronte digitali montato sotto il display e che uscirà in occidente con sistema operativo Android 12.