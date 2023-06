OnePlus Nord 3, nuove conferme per la scheda tecnica: sarà un flagship killer!

Nelle scorse ore, OnePlus ha svelato il design di Nord 3 e i bonus per il preordine del telefono in Italia. Sfortunatamente, però, la compagnia non si è ancora sbottonata sulla scheda tecnica del suo flagship killer di nuova generazione. Sono invece i leaker ad aver svelato quali saranno le specifiche tecniche dello smartphone.

Il noto leaker EVLeaks ha spiegato che OnePlus Nord 3 avrà un SoC MediaTek Dimensity 9000 insieme ad un massimo di 16 GB di RAM LPDDR5X: con ogni probabilità, però, lo smartphone arriverà almeno in una versione budget da 8 GB o da 12 GB di RAM. Lo storage del device, invece, dovrebbe essere pari a 256 GB.

Per quanto riguarda il display, OnePlus Nord 3 avrà un pannello AMOLED da 6,74" con risoluzione FullHD+ e refresh rate a 120 Hz. La selfie-camera, che dovrebbe essere posizionata nell'angolo in alto a sinistra dello schermo, sarà da 16 MP. Infine, il sistema di fotocamere posteriore sarà dotato di tre sensori, tra cui una lente principale da 50 MP. Secondo altri leak, quest'ultima si accompagnerà ad un ultra-grandangolo da 8 MP e ad una lente macro da 2 MP. Accanto al modulo fotocamera doppio e di forma tondeggiante, poi, avremo un doppio flash LED.

Completano le specifiche leakate un'ottima batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida cablata da 80 W e il supporto fin dal lancio per Android 13, che dovrebbe accompagnarsi a tre anni di patch di sicurezza e due anni di aggiornamenti software garantiti dal produttore. Vi ricordiamo infine che OnePlus Nord 3 arriverà il 5 luglio sul mercato europeo.

In parallelo, OnePlus lancerà anche Nord CE 3, la cui scheda tecnica è stata svelata negli scorsi giorni da altri leaker. Nello stesso evento, infine, OnePlus presenterà le Buds 2R, ovvero le sue cuffie in-ear di nuova generazione.