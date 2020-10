OnePlus Nord, 7 e 7 Pro ricevono un nuovo update: ecco le novità in arrivo

Nell’attesa dell’evento del 14 ottobre in cui vedremo il nuovo smartphone top di gamma OnePlus 8T e forse anche altri dispositivi, l’azienda di Pete Lau ha rilasciato le patch mensili di sicurezza per il più recente OnePlus Nord e la famiglia di OnePlus 7, già in distribuzione come aggiornamento over-the-air. Ma andiamo a vedere tutte le novità.

Partendo dallo smartphone medio gamma OnePlus Nord, che a breve potrebbe ricevere anche un “fratello” chiamato OnePlus Nord 10 5G, come condiviso nel forum ufficiale della compagnia la build in arrivo è la numero 10.5.8 e contiene vari fix e ottimizzazioni:

Sistema

Aggiunta la funzione "Nascondi notifiche silenziose nella barra di stato" per filtrare le notifiche meno importanti, rendendo più semplice la gestione delle notifiche dell'app (Percorso: Impostazioni > App & Notifiche > Notifiche > Avanzate > Nascondi notifiche silenziose nella barra di stato)

Ottimizzata la funzione screenshot espanso in alcuni scenari

Risolti diversi problemi e migliorata la stabilità del sistema

Aggiornate le patch di sicurezza Android a settembre 2020

Fotocamera

Migliorate le prestazioni della stabilizzazione dell'immagine

Display

Miglioramento generale della calibrazione del display

Rete

Ottimizzata la stabilità della rete

Invece, per quanto riguarda OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro, dopo due mesi dall’ultimo update finalmente OxygenOS passa alla 10.0.8 portando queste novità:

Sistema

Nuova funzione di assistenza aggiunta per aiutare l'utente a comprendere rapidamente le modalità di utilizzo (Percorso: Impostazioni > OnePlus Tips & Support)

Ottimizzato il consumo energetico e migliorata l'esperienza utente (solo su OnePlus 7 Pro)

Risolto il problema del flashback con alcune applicazioni di terze parti

Risolti alcuni problemi e migliorata la stabilità di sistema

Aggiornate le patch di sicurezza Android a settembre 2020

Questi aggiornamenti, sia per la famiglia OnePlus 7 che per il medio gamma Nord, non verranno rilasciati subito ma arriveranno gradualmente in tutti i dispositivi.