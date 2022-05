OnePlus Nord si aggiorna ad Android 12: dettagli dell'update, a breve in Italia

A poco più di un mese dal lancio di OxygenOS 12 Open Beta 1 per OnePlus Nord, lo stesso smartphone ha iniziato a ricevere Android 12 stabile con OxygenOS 12: la conferma è giunta direttamente dalla società lo scorso weekend e, ovviamente, questo rollout graduale riguarda anche l’Italia.

La distribuzione di questo major update è stata annunciata tramite i forum OnePlus, dove lo staff ha pubblicato tutti i dettagli tecnici dell’aggiornamento. Al momento della scrittura della notizia Android 12 è disponibile su OnePlus Nord in India e non in Europa, ma si tratta di una proposta limitata esclusivamente dalla necessità di effettuare altri passaggi di validazione per il mercato del Vecchio Continente. In poche parole, in Italia arriverà nelle prossime settimane.

Il changelog ufficiale non è stato comunicato ufficialmente con lo stesso post, ma possiamo aspettarci sia il seguente:

Sistema

Aggiunto Smart Battery Engine, funzione che prolunga la durata della batteria grazie ad algoritmi intelligenti e tecnologia di autoripristino biomimetico

Icone del desktop ottimizzate utilizzando un design ispirato a materiali nuovi di zecca e unendo luci e livelli

Modalità scura

Supporto per tre livelli regolabili, offrendo un'esperienza utente più personalizzata e confortevole

Shelf

Integrate nuove opzioni di stile aggiuntive per le schede, rendendo i contenuti dei dati più visivi e più facili da leggere

Aggiunto l'accesso a OnePlus Scout in Shelf, che consente di cercare più contenuti sul tuo telefono, incluse app, impostazioni, dati multimediali, ecc.

Work Life Balance

Aggiunta della funzione Work Life Balance che consente di passare facilmente dalla modalità Work a Life tramite impostazioni rapide

Supporto per la commutazione automatica della modalità Work/Life in base a posizioni specifiche, rete Wi-Fi e ora anche con profili di notifica personalizzati per le app in base alla preferenze dell'utente

Galleria

Supporto per il passaggio tra diversi layout con una gesture (pizzico con due dita) e il riconoscimento intelligente delle immagini di migliore qualità e ritaglio della miniatura in base al contenuto, rendendo il layout della galleria più piacevole

AOD Canvas

Aggiunti nuovi stili diversi di linee e colori, per un'esperienza più personalizzata per il blocco schermo con immagini stimolanti

Aggiunta di più pennelli, tratti e supporto per la regolazione del colore

Algoritmo software ottimizzato e riconoscimento facciale migliorato per identificare meglio le caratteristiche e il colore della pelle di diverse figure

Giochi

Aggiunto stabilizzatore del frame rate end-to-end HyperBoost

Aggiunta dell'anteprima dell'effetto vocale per consentire di registrare il proprio effetto vocale o controllarlo in tempo reale

A ciò si aggiungerà la patch di sicurezza di aprile 2022, assieme a qualche risoluzione di fix segnalati con la Open beta 2.

Proprio a fine aprile 2022, invece, è stato OnePlus Nord 2 5G a ricevere la Open Beta 1 di Android 12.