OnePlus Nord, arrivano nuove conferme ufficiali riguardo schermo e RAM

Arrivano conferme direttamente da OnePlus per quanto riguarda il nuovo smartphone OnePlus Nord. Sebbene la scheda tecnica sia apparsa online già il 9 luglio con leak condivisi dal tipster Evan Blass, l’azienda sta confermando alcune voci in vista della presentazione ufficiale del 21 luglio. Questa volta si parla del display e della RAM.

Direttamente nei forum di OnePlus il responsabile del progetto Nord Shawn L. ha rivelato che il display avrà un refresh rate di 90Hz e un touch sampling rate di 180Hz. Ciò significa che lo smartphone sarà comunque in grado di offrire un’esperienza d’uso per gaming ottima, data l’alta frequenza di riconoscimento degli input touch su schermo. Non si è parlato delle dimensioni, ma i leak trapelati online parlano di un display da 6.44” Fluid AMOLED FHD+.

Per quanto riguarda la RAM, invece, si parla di massimo 12GB di memoria – dunque potrebbero arrivare più smartphone della serie Nord con RAM diverse - accompagnati da un SoC Qualcomm Snapdragon 765G con supporto nativo al 5G.

Infine, Shawn L. ha voluto soffermarsi sull’integrazione della Google Comms Suite, ovvero il pacchetto di applicazioni di Big G dedicato a messaggi, chiamate e videochiamate formato da Google Messages, Dialer e Duo. Tutto ciò arriverà all’interno di un dispositivo venduto in due colorazioni differenti, blu e grigio, a un prezzo inferiore a $500.

Non ci resta che attendere la presentazione del 21 luglio con il primo evento in realtà aumentata al mondo.