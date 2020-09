OnePlus Nord, in arrivo OxygenOS 10.5.7 con migliorie a fotocamera, batteria e display

Nella serata di ieri, domenica 6 settembre, OnePlus ha annunciato il rilascio graduale dell’aggiornamento a OxygenOS 10.5.7 per OnePlus Nord nel corso di questa settimana. Questo update non porterà moltissime modifiche, ma abbastanza da migliorare l’esperienza d’uso dell’utente.

Dal codice completo 10.5.7.AC01BA per la versione dedicata al mercato europeo, la nuova patch di OxygenOS diminuirà il consumo di batteria dello smartphone presentato il 21 luglio 2020; migliorerà la calibrazione del display, la stabilità della connessione Bluetooth, la qualità e stabilità delle chiamate, e infine la qualità delle foto macro e la stabilizzazione dei video 4K a 60 FPS. Non sembrerebbe però risolto il problema riguardante il cambio di tinta del display quando si imposta una luminosità bassa.

Tutte queste novità verranno seguite da un’ulteriore patch di sicurezza di cui però non si conosce la data di rilascio: mentre il Samsung Galaxy Note 20 ha appena ricevuto l’aggiornamento di settembre, OnePlus Nord sembrerebbe ancora costretto a restare con l’aggiornamento di luglio 2020 per un po’ di tempo. L’azienda ha comunque affermato che coglieranno l’occasione anche per migliorare l’esperienza d’uso con altri cambiamenti che, secondo lo staff dell’azienda di Pete Lau, piaceranno ai fan del brand e utenti di Nord.

Intanto si continua a parlare di OnePlus Clover, lo smartphone a 200 Euro che dovrebbe arrivare prossimamente sul mercato, aggiungendosi a Nord nella serie di dispositivi di fascia medio-bassa del brand cinese.