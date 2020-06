OnePlus Nord avrà doppia fotocamera frontale da 32MP + 8MP?

OnePlus Z, o meglio OnePlus Nord è ufficiale. Dopo i post sull’account Instagram ufficiale del nuovo smartphone di Pete Lau sono infatti apparse in India le prime pagine ufficiali su Amazon. Oltre al lancio previsto per il 10 luglio, sono trapelate anche altre informazioni molto interessanti.

OnePlus Nord sarà uno smartphone medio gamma con doppia fotocamera frontale 32MP + 8MP, posti all’angolo superiore sinistro dello schermo, e quattro lenti posteriori con sensore principale da 48MP. Ancora, si parla di display AMOLED da 6.4” con refresh rate di 90 Hz, CPU Qualcomm Snapdragon 765G – dunque 5G-ready –, 6GB di RAM e batteria da 4000 mAh.

Questi, si ricorda, sono sempre dei rumors che girano online e che verranno eventualmente confermati prossimamente dall’azienda. Il prossimo evento dovrebbe essere la presentazione delle nuove TV per il mercato indiano che si terrà il 2 luglio. In questa occasione non ci si aspetta alcuna informazione aggiuntiva sui nuovi OnePlus di medio gamma.

La pagina Amazon India di OnePlus Nord però è stata già creata e sull’account Instagram OnePlusZLiteThing è stata postata per sbaglio una pubblicità con scritto “NORD”. Questa foto è stata cancellata subito, ma c’è chi con uno screenshot l’ha studiata e ha affermato che si tratterebbe di un buono regalo per i primi 100 acquirenti.