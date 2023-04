OnePlus Nord Buds 2 ufficiali in Italia: prezzo e specifiche degli auricolari

Su queste pagine è già uscita la nostra recensione di OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, ma non c'è solamente quest'ultimo in termini di novità del popolare brand. Infatti, a fianco dello smartphone è arrivato anche l'annuncio degli auricolari OnePlus Nord Buds 2, che cercano di inserirsi in una fascia di prezzo potenzialmente interessante.

Ci sarà sicuramente modo di tornare a trattare maggiormente nel dettaglio il prodotto, ma dovete sapere che il prezzo degli auricolari per il nostro Paese è pari a 69 euro. Potreste voler dare un'occhiata al portale ufficiale di OnePlus per maggiori dettagli in merito alla disponibilità, ma in questa sede vale la pena effettuare un rapido "riassunto" in merito alle specifiche tecniche del dispositivo.

Ebbene, la scheda tecnica degli auricolari OnePlus Nord Buds 2 include un Titanium Driver da 12,4mm, una certificazione IP55 e il supporto al Fast Pairing. Le colorazioni disponibili sono quelle Lightning White e Thunder Grey, mentre il peso degli auricolari è di 4,7 grammi e quello del case è di 37,5 grammi. Le dimensioni sono di 21,05 x 27,5 x 24,4 mm. Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: il design si ispira allo spazio cosmico.

Non manca poi il supporto al Bluetooth 5.3, così come ci sono Device Shifting, BassWave Enhancement, Dirac Tuner, Dolby Atmos, Sound Master Equalizer e OnePlus Fast Pair. L'app di gestione è la classica HeyMelody, mentre non mancano dei controlli touch per gestire le solite funzionalità degli auricolari. A livello di autonomia stimata, si fa riferimento a fino a 7 ore senza ANC (36 ore con case) e fino a 5 ore con ANC (27 ore con case). OnePlus afferma inoltre che 10 minuti di ricarica possono garantire fino a 5 ore di utilizzo.