OnePlus Nord CE 2 5G sta arrivando: c'è una possibile data di lancio

A più di un mese dal leak delle specifiche tecniche di OnePlus Nord CE 2 5G, smartphone di fascia medio-bassa in arrivo sul mercato internazionale, ci sono finalmente notizie sulla possibile data di lancio grazie ai soliti tipster del settore. Di che periodo si parla e, soprattutto, arriverà anche in Italia?

Quest’ultimo dubbio origina da altre informazioni rese note una settimana fa, quando abbiamo visto le plausibili date di debutto in Europa di OnePlus 10 Pro e Nord N20: in tale occasione, infatti, si è discusso anche del lancio di OnePlus Nord CE 2 in India ma, forse, non nel Vecchio Continente.

L’informatore Max Jambor arriva a cambiare potenzialmente queste prospettive affermando su Twitter che lo smartphone Nord CE 2 5G debutterà l’11 febbraio 2022 anche in Europa e in Italia. Oltre alla data c’è anche un disegno stilizzato dell’isola della fotocamera, dove si notano chiaramente il flash LED e tre fotocamere. I lettori più attenti noteranno, a questo punto, che è particolarmente simile all’isola vista sulla gamma di smartphone OPPO Reno7 lanciata in Cina a novembre.

Rispetto a tali dispositivi dovrebbe cambiare la risoluzione dei sensori, dotandosi di un sensore principale da 64 MP anziché 48 MP e di un sensore ultra-grandangolare da 8 MP al posto dei 2 MP di profondità. Infine, si vocifera l’implementazione di una ricarica rapida a 65W anziché 33W. Staremo a vedere se tutti questi dati saranno veri.

Sempre nella giornata odierna è trapelata la scheda tecnica di OnePlus Nord 2T.