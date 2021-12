OnePlus Nord CE 2 5G in arrivo: diffusa l'intera scheda tecnica, si passa a MediaTek!

Tra i vari smartphone di casa OnePlus attesi per il lancio sul mercato non c’è solo il top di gamma OnePlus 10 previsto per gennaio 2022, ma anche il modello di fascia medio-bassa OnePlus Nord CE 2 5G il cui debutto internazionale dovrebbe avvenire a giugno...o prima, dato che in rete sono trapelate le specifiche tecniche.

A quanto pare OnePlus Nord CE 2 5G potrebbe arrivare sul mercato indiano tra gennaio e febbraio 2022, mentre qualche mese dopo approderebbe su quello europeo. Questi dettagli, e le seguenti specifiche tecniche, sono giunti al portale 91mobiles grazie all’informatore Yogesh Brar, il quale si riferisce al detto smartphone con il nome in codice “OnePlus Ivan”.

Sotto la sua scocca dovrebbe figurare un chipset MediaTek Dimensity 900 al posto di una controparte Qualcomm, seguendo quindi la strada del OnePlus Nord 2 5G con cuore MediaTek. Ad accompagnare quest’ultimo saranno 128/256 GB di archiviazione interna e 6/12 GB di RAM, mentre lato batteria si vocifera la dotazione di una cella da 4.500 mAh con ricarica rapida a 65W.

Il display dovrebbe essere un AMOLED da 6,4 pollici con refresh rate di 90Hz. Per quanto concerne il comparto fotocamera, invece, non dovrebbe cambiare molto rispetto al predecessore OnePlus Nord CE 5G: sensore principale da 64 MP, ultra-grandangolare da 8 MP e profondità da 2 megapixel. Insomma, squadra che vince non si cambia. Allo stesso modo, non sono attesi cambiamenti al design del dispositivo, che dovrebbe mantenere il telaio in plastica e la protezione Gorilla Glass firmata Corning. Essendo però indiscrezioni di mercato, ricordiamo di prenderle con le pinze.

Oggi si è anche parlato del debutto di OnePlus Pad sul mercato nel 2022.