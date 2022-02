OnePlus Nord CE 2 5G, il brand ci ha inviato immagini ufficiali in anteprima

In seguito all'annuncio della data di presentazione di OnePlus Nord CE 2 5G, torniamo sull'argomento per via di uno spoiler che ci è stato inviato dallo stesso brand. Infatti, è stato reso noto a livello ufficiale il design dello smartphone.

Più precisamente, abbiamo ricevuto, oltre all'immagine pubblicata il 14 febbraio 2022 sul forum ufficiale di OnePlus (che potete vedere in copertina), il render che trovate in calce alla notizia. Quest'ultimo mette ulteriormente in evidenza la colorazione Bahama Blue, che sarà tra l'altro affiancata sul mercato da quella Mirror Gray. Il brand ci ha fatto sapere che "è stata scelta una soluzione ispirata alla ceramica. Il Bahama Blue si distingue per un'esperienza tattile compatta e resistente alle impronte digitali, mentre il Mirror Gray vanta una finitura ad alto riflesso che dà quel tocco di audacia e futurismo tipica dei modelli Nord".

Per il resto, sul retro si nota una tripla fotocamera con flash LED (finora OnePlus aveva mostrato il dispositivo solamente in penombra). In ogni caso, sappiamo anche che la ricarica sarà a 65W, nonché che sotto la scocca troveremo un processore MediaTek Dimensity 900. Non mancheranno inoltre il jack audio per le cuffie e la possibilità di espandere la memoria tramite microSD. In ogni caso, chiaramente per il momento rimangono "oscuri" altri dettagli del dispositivo, in quanto bisognerà attendere l'effettivo evento ufficiale di presentazione.

A tal proposito, la giornata da segnare sul calendario è quella del 17 febbraio 2022 (l'evento prenderà il via alle ore 14:30 italiane).