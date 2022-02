OnePlus Nord CE 2 5G ufficiale: design ricercato e performance per fascia media

A pochi giorni dalle immagini di OnePlus Nord CE 2 5G ricevute in anteprima, il marchio asiatico ha presentato ufficialmente OnePlus Nord CE 2 5G sul mercato internazionale per soddisfare le esigenze dei fan del brand che intendono rimanere nella comodità della fascia media, senza cedere alla tentazione dei modelli ammiraglia.

Lo smartphone in questione, erede del OnePlus Nord CE giunto in Europa nell’estate 2021, si propone con un design alquanto interessante, dai bordi estremamente sottili lato display – eccetto per quello inferiore, leggermente più spesso – e dal retro con l’isola fotocamera in evidente rilievo, dove si trovano tre sensori assieme al flash LED. Per completezza, sveliamo subito che si tratta di una lente principale da 64 MP accompagnata da un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e un macro da 2 MP, mentre anteriormente figura una lente da 16 megapixel su notch punch-hole all’angolo in alto a sinistra. Esse supportano le modalità Dual-View Video, AI Nightscape e Ritratto, ma non sono potenziate da Hasselblad.

Il display in sé è un pannello AMOLED FHD+ da 6,43 pollici protetto da Gorilla Glass 5 con refresh rate di 90Hz e sensore di impronte digitali collocato in-display. Sotto la scocca, invece, troviamo il chipset MediaTek Dimensity 900 abbinato a 6/8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione UFS 2.2, mentre la batteria è da 4.500 mAh con doppia cella da 2.250 mAh e ricarica rapida SuperVOOC da 65W “presa in prestito” da OPPO, capace di ricarica da 0 a 100 in meno di 35 minuti.

Tra le altre funzionalità notiamo la presenza di tre slot per dual SIM e microSD, compatibilità con 5G, Wi-Fi 6, NFC, jack da 3,5mm per le cuffie e, lato sistema operativo, troviamo Android 11 con OxygenOS 11.0, sebbene OnePlus abbia già confermato la disponibilità di OxygenOS 12.0 e Android 12 nel corso del 2022. Si segnala, infine, che OnePlus Nord CE 2 5G otterrà ufficialmente un altro aggiornamento major per il sistema operativo e tre anni di supporto con patch di sicurezza.

OnePlus Nord CE 2 5G è disponibile a partire dal 10 marzo 2022 a 359 Euro per la versione da 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione, nelle colorazioni Bahama Blue e Mirror Gray che potete vedere in calce alla notizia e in copertina.