OnePlus Nord CE 2 Lite 5G da 128Gb in sconto da Mediaworld, solo per oggi

Non c'è solo lo sconto di Amazon su Apple Watch SE 2. In giornata odierna infatti anche Mediaworld propone uno sconto molto interessante su OnePlus nord CE 2 Lite 5G, nella variante con 128 gigabyte di storage interno.

Lo smartphone, infatti, fino alle 23:59 di oggi 14 Giugno 2023 può essere acquistato a 219,99 Euro, il 26% in meno rispetto ai 299,99 Euro di listino.

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita tra il 15 ed il 19 Giugno 2023, con ritiro gratuito in negozio a partire dal 16 Giugno. Basta scegliere il punto vendita più vicino ed il gioco è fatto, ma ovviamente le stime per il ritiro potrebbero cambiare a seconda della disponibilità.

Tramite la scheda prodotto è possibile aggiungere la protezione per un anno da danni a 29,99 Euro, per danni e furto a 59,99 Euro e per due anni da danni e furto a 99,99 Euro. Previsto anche il ritiro usato RAEE a costo zero: per aggiungere questi extra è necessario spuntare la casella dedicata direttamente nella scheda prodotto.

Ovviamente questo sconto si aggiunge alle altre offerte "Solo Per Oggi" proposte da Mediaworld, che si rinnovano ogni giorno e scadono alle 23:59. Le promozioni sono parallele a quelle dei vari volantini attivi.